《經濟通通訊社１３日專訊》內地綜合消費電商平台－美團點評（０３６９０）已截止招股
，據悉獲約１﹒７萬人入票，凍資２６億元，預料以招股價６０元至７２元的中上水平定價，料
下周四（２０日）於主板掛牌。
市場消息指，美團點評若以公開集資１７﹒２９億元計算，相當於超額認購０﹒５倍，料最
終至少一人一手。
美團點評是繼小米集團（０１８１０）及中國鐵塔（００７８８）後，今年第三隻集資額過
１００億元的新股。（ｊｎ）
13/09/2018 09:04
【ＩＰＯ反應】消息指美團（３６９０）中上水平定價，料人人有份
《經濟通通訊社１３日專訊》內地綜合消費電商平台－美團點評（０３６９０）已截止招股
，據悉獲約１﹒７萬人入票，凍資２６億元，預料以招股價６０元至７２元的中上水平定價，料
下周四（２０日）於主板掛牌。
市場消息指，美團點評若以公開集資１７﹒２９億元計算，相當於超額認購０﹒５倍，料最
終至少一人一手。
美團點評是繼小米集團（０１８１０）及中國鐵塔（００７８８）後，今年第三隻集資額過
１００億元的新股。（ｊｎ）
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