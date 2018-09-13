《經濟通通訊社１３日專訊》根據報道引述市場消息人士指出，山東黃金礦業明天起招股，
市場消息指，將會集資最多８億美元（６２﹒４億港元），一手約４６００元，料於９月２０日
定價。（ｊｎ）
13/09/2018 09:04
【新股上市】傳山東黃金礦業明天起招股上市，入場費約４６００元
《經濟通通訊社１３日專訊》根據報道引述市場消息人士指出，山東黃金礦業明天起招股，
市場消息指，將會集資最多８億美元（６２﹒４億港元），一手約４６００元，料於９月２０日
定價。（ｊｎ）
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