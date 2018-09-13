《經濟通通訊社１３日專訊》美國白宮高級經濟顧問表示，華府已就貿易問題加強與中國的
溝通，同時有消息人士表示，以財長努欽為首的美方高級官員已向包括副總理劉鶴在內的中方官
員發出進行新一輪貿易磋商的邀請。
目前特朗普正準備啟動對價值２０００億美元中國商品徵收關稅，涉及從互聯網科技產品等
消費品。白宮國家經濟委員會主任庫德洛未確認正式發出談判的邀請，但表示與北京方面的溝通
略有加強，若中方以嚴肅認真的態度進行談判，美國是非常願意進行協商。（ｍｎ）
13/09/2018 08:15
【貿易開戰】白宮願與中國溝通，傳已邀中方進行新一輪貿易談判
《經濟通通訊社１３日專訊》美國白宮高級經濟顧問表示，華府已就貿易問題加強與中國的
溝通，同時有消息人士表示，以財長努欽為首的美方高級官員已向包括副總理劉鶴在內的中方官
員發出進行新一輪貿易磋商的邀請。
目前特朗普正準備啟動對價值２０００億美元中國商品徵收關稅，涉及從互聯網科技產品等
消費品。白宮國家經濟委員會主任庫德洛未確認正式發出談判的邀請，但表示與北京方面的溝通
略有加強，若中方以嚴肅認真的態度進行談判，美國是非常願意進行協商。（ｍｎ）
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