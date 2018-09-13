【油市博奕】油組進一步下調明年全球石油需求增長預期

《經濟通通訊社１３日專訊》油組（ＯＰＥＣ）進一步下調明年全球石油需求增幅預期，並

表示經濟前景面臨下行風險，對油組明年支撐油市帶來新挑戰。

ＯＰＥＣ在月度報告中稱，明年全球石油需求將每日增加１４１萬桶，較上月的估計少２萬

桶，這亦是ＯＰＥＣ連續第二次下調此項預測。

報告還進一步暗示，石油需求急升的勢頭於明年會有所放緩，一些新興及發展中經濟體面臨

的挑戰加劇，令目前的全球經濟增長預測有下行的風險。（ｍｎ）

