《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，加拿大外長方慧蘭計劃今日再次赴
華盛頓就北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）進行更多磋商，但在雙方能夠達成協議前，仍有多個
主要分歧要解決。
雖然美國希望１０月１日前能夠就ＮＡＦＴＡ新協議的內容達成一致，但消息人士強調加拿
大立場沒有談判期限，有需要談多久，就談多久。（ｍｎ）
13/09/2018 11:28
【北美協定】據報加拿大外長今日再赴美就ＮＡＦＴＡ進行更多磋商
《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，加拿大外長方慧蘭計劃今日再次赴
華盛頓就北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）進行更多磋商，但在雙方能夠達成協議前，仍有多個
主要分歧要解決。
雖然美國希望１０月１日前能夠就ＮＡＦＴＡ新協議的內容達成一致，但消息人士強調加拿
大立場沒有談判期限，有需要談多久，就談多久。（ｍｎ）
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