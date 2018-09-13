【脫歐之後】英國保守黨疑歐派議員公開向首相文翠珊效忠

《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊所屬的保守黨疑歐派議員公開表示對她的支持

，此前有報道稱部分對她的脫歐方案不滿的議員，密謀將其推下台。

據悉，保守黨政府內部來自歐洲研究小組（ＥＲＧ）的約５０名議員開會並公開討論文翠珊

的未來，認為她是一場災難。不過歐洲研究小組的領導人對外表示，希望文翠珊繼續留任，但政

策需要調整。（ｍｎ）

