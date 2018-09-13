《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊所屬的保守黨疑歐派議員公開表示對她的支持
，此前有報道稱部分對她的脫歐方案不滿的議員，密謀將其推下台。
據悉，保守黨政府內部來自歐洲研究小組（ＥＲＧ）的約５０名議員開會並公開討論文翠珊
的未來，認為她是一場災難。不過歐洲研究小組的領導人對外表示，希望文翠珊繼續留任，但政
策需要調整。（ｍｎ）
13/09/2018 13:04
【脫歐之後】英國保守黨疑歐派議員公開向首相文翠珊效忠
《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊所屬的保守黨疑歐派議員公開表示對她的支持
，此前有報道稱部分對她的脫歐方案不滿的議員，密謀將其推下台。
據悉，保守黨政府內部來自歐洲研究小組（ＥＲＧ）的約５０名議員開會並公開討論文翠珊
的未來，認為她是一場災難。不過歐洲研究小組的領導人對外表示，希望文翠珊繼續留任，但政
策需要調整。（ｍｎ）
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