【新股上市】創陞（２６８０）暗盤平開後下跌，現低上市價１３％

《經濟通通訊社１３日專訊》於香港經營金融及證券服務供應商的創陞控股（０２６８０）

輝立暗盤平開報１﹒８元，現跌逾１３％，報１﹒５５元，盤中曾見過１﹒５３元，以現時最低

位計算，不計手續費，每手２０００股計，蝕５４０元。耀才現報１﹒５４元，跌逾１４％。（

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