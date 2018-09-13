《經濟通通訊社１３日專訊》於香港經營金融及證券服務供應商的創陞控股（０２６８０）
輝立暗盤平開報１﹒８元，現跌逾１３％，報１﹒５５元，盤中曾見過１﹒５３元，以現時最低
位計算，不計手續費，每手２０００股計，蝕５４０元。耀才現報１﹒５４元，跌逾１４％。（
ｕｌ）
13/09/2018 16:18
【新股上市】創陞（２６８０）暗盤平開後下跌，現低上市價１３％
《經濟通通訊社１３日專訊》於香港經營金融及證券服務供應商的創陞控股（０２６８０）
輝立暗盤平開報１﹒８元，現跌逾１３％，報１﹒５５元，盤中曾見過１﹒５３元，以現時最低
位計算，不計手續費，每手２０００股計，蝕５４０元。耀才現報１﹒５４元，跌逾１４％。（
ｕｌ）
|中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
|FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
|生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
|國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰