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即市新聞

13/09/2018 16:14

【本港樓市】戴德梁行降下半年樓價預測至平穩，今年低息環境持續

　　《經濟通通訊社１３日專訊》戴德梁行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻於記者
會上表示，由於加息、中美貿易磨擦及空置稅為物業市場增添不確定因素，自６月份錄得物業最
高成交量後，８月成交量較７月再下跌，自第二季末的跌幅達２６﹒８％，而中小型住宅在今年
升幅維持１５％水平，但若不明朗因素進一步衝擊樓市，明年樓價或會出現多達１５％調整。
　　戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄又指，投資者在第三季亦轉趨審慎，令今季大額成
交宗數減少，較第一季下調一半。
　　陶汝鴻表示，早前預料下半年樓價有５％至１０％上升，但由於貿易戰等磨擦，現下調下半
年樓價至平穩水平，他指，上半年樓價已升１０％至１５％，全年維持在這水平，雖然市場面對
加息，但相信低息環境會在今年持續，所以對樓價的影響較少。
　　他又指，上半年錄得的臨時合約買賣宗數為４８４３１宗，僅次於２０１２年同期的
５６０４７宗，反映市場已適應過去六年的調控措施，但自中美６月起貿易磨擦升溫，料９月份
的成交宗數下跌，第四季的成交量將維持在每月平均５５００宗，但料樓價升勢依然，只是升幅
放緩。
　　他又指，雖然加息對樓價調整影響不明顯，但每月按揭供款將會增加，導致供款與入息比率
上升，或有更多買家未能通過壓力測試，使成交量減少。（ｊｏ）

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