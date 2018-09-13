【本港樓市】戴德梁行降下半年樓價預測至平穩，今年低息環境持續

《經濟通通訊社１３日專訊》戴德梁行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻於記者

會上表示，由於加息、中美貿易磨擦及空置稅為物業市場增添不確定因素，自６月份錄得物業最

高成交量後，８月成交量較７月再下跌，自第二季末的跌幅達２６﹒８％，而中小型住宅在今年

升幅維持１５％水平，但若不明朗因素進一步衝擊樓市，明年樓價或會出現多達１５％調整。

戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄又指，投資者在第三季亦轉趨審慎，令今季大額成

交宗數減少，較第一季下調一半。

陶汝鴻表示，早前預料下半年樓價有５％至１０％上升，但由於貿易戰等磨擦，現下調下半

年樓價至平穩水平，他指，上半年樓價已升１０％至１５％，全年維持在這水平，雖然市場面對

加息，但相信低息環境會在今年持續，所以對樓價的影響較少。

他又指，上半年錄得的臨時合約買賣宗數為４８４３１宗，僅次於２０１２年同期的

５６０４７宗，反映市場已適應過去六年的調控措施，但自中美６月起貿易磨擦升溫，料９月份

的成交宗數下跌，第四季的成交量將維持在每月平均５５００宗，但料樓價升勢依然，只是升幅

放緩。

他又指，雖然加息對樓價調整影響不明顯，但每月按揭供款將會增加，導致供款與入息比率

上升，或有更多買家未能通過壓力測試，使成交量減少。（ｊｏ）

