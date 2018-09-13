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13/09/2018 16:26

【本港樓市】戴德梁行：貿易戰或損就業，人幣貶減內地買家購買力

　　《經濟通通訊社１３日專訊》戴德梁行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻於記者
會表示，若中美貿易磨擦升溫，對本地貿易及物流業造成最大的衝擊，在２０１６年這組別對本
地生產的貢獻達２２％，佔本港勞動人口近五分一，在貿易戰發生初期，本港短期內所受的
ＧＤＰ影響下調０﹒１至０﹒２個百分點。而貿易磨擦亦會令人民幣和股票市場更波動，從而削
減內地買家對香港物業的購買力，股票市場波動亦會影響置業意欲。
　　若中美貿易戰升溫，本港樓價有機會於明年出現調整，調整或多達１０％，但確實數據要視
乎中美貿易戰的下一步發展。他又指，若樓價出現調整對豪宅市場的衝擊最大。
　　被問及若政府撤銷辣招會否有助樓市，他指，若突然撤銷辣招樓價或會大幅反彈，上半年成
交量健康，可見市場已消化辣招，又認為香港是自由市場，買家和賣家會自行調節價格。
　　戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，在投資市場方面，第三季亦較淡靜，本季暫
只錄得６４宗１億港元或以上的大額交易，雖然截至季末的成交宗數可望達８０宗，但只及第二
季的一半，反映住宅市場面對多項不明朗因素，同時投資者亦更謹慎。該行又指，因加息貿易戰
等因素令更多準買家轉為觀望，但由於房屋供應仍然短缺，樓價至年底仍能保持平穩。（ｊｏ）

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