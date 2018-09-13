【駐京專電】北京正研究公用充電樁考核獎勵政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》北京市城管委表示，北京市正在研究公用

充電樁考核獎勵政策，引導、督促企業加強對公用充電樁的日常維護和管理，確保充電樁安全正

常運行，降低故障發生率。

北京市城管委加油（氣電）站綜合管理處處長南斌介紹，目前全市已累計建成約１３﹒２萬

個充電樁，其中私人自用充電樁有９﹒５萬個，在單位內建設充電樁近１﹒５萬個，社會公用充

電樁約兩萬個，主要分布在大型商場、交通樞紐、高速公路服務區等公共停車場，平均使用率為

６％至７％。

