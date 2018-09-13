【貿易開戰】中國商務部：收到美方重啟談判邀請，正進行溝通

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就美國向中國提議重啟貿易談判，中國商

務部新聞發言人高峰在例行記者會上回應稱，確實收到了美方邀請，中方對此表示歡迎，目前雙

方正進行溝通。

對於中美會否進一步提高關稅的問題，他表示，中美貿易戰升級是大家都不希望見到的。

