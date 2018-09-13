《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就美國向中國提議重啟貿易談判，中國商
務部新聞發言人高峰在例行記者會上回應稱，確實收到了美方邀請，中方對此表示歡迎，目前雙
方正進行溝通。
對於中美會否進一步提高關稅的問題，他表示，中美貿易戰升級是大家都不希望見到的。
13/09/2018 15:59
【貿易開戰】中國商務部：收到美方重啟談判邀請，正進行溝通
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就美國向中國提議重啟貿易談判，中國商
務部新聞發言人高峰在例行記者會上回應稱，確實收到了美方邀請，中方對此表示歡迎，目前雙
方正進行溝通。
對於中美會否進一步提高關稅的問題，他表示，中美貿易戰升級是大家都不希望見到的。
|中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
|FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
|生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
|國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰