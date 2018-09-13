【駐京專電】商務部：正進行１２個自貿協定談判或是升級談判

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，截至目

前，中國目前已經與２５個國家和地區達成了１７個自貿協定談判，自貿夥伴遍及歐洲、亞洲、

大洋洲、南美洲和非洲。

他表示，目前正與２７個國家和地區，進行１２個自貿協定談判或是升級談判。主要包括區

域全面經濟夥伴關係（ＲＣＥＰ）、中日韓、中國和挪威、中國和斯里蘭卡、中國和以色列，中

國和韓國的自貿協定的第二階段，中國和巴基斯坦自貿協定的第二階段，以及中國新加坡、中國

新西蘭自貿協定的升級。

