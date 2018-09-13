【上海專電】調查指中國消費者愈來愈重視務實的創新品牌

《經濟通通訊社記者林雯婕１３日上海專電》全球品牌營銷諮詢公司Ｐｒｏｐｈｅｔ鉑慧發

布中國消費者品牌相關性排名，即消費者最重視的品牌排名，其中支付寶已連續三年佔據第一名

。前十名中，中國本土品牌有七個，包括微信、淘寶、美圖、ＱＱ、天貓等。

Ｐｒｏｐｈｅｔ鉑慧合夥人張承良表示，中國品牌的力量正在逐漸加大，且正在以創新而非

高性價比作為企業增長動力。在２０１６年前５０名的品牌中有三分之一是國內品牌，而到了

２０１８年，前５０名的品牌中有三分之二是國內品牌。

調查顯示，一線城市消費者對於炫耀性消費的需求減弱，蘋果在三線市場的排名高於繁華的

沿海大城市；跨國酒店和豪車集團只在三線城市消費者相關性排名中躍居前５０。



＊炫耀性消費減少不代表消費降級＊



張承良指，炫耀性消費減少並不代表消費降級。一線城市消費者現在更加注重個性化的產品

，而不再追求「人有我有」的品牌。從另一方面來說，有人認為「拼多多」這類網站的出現是消

費降級，其實「拼多多」關注的是一群一直是被忽略的群體。他們以前可能沒有機會使用網絡購

物，現在也可以體驗網絡購的便捷，這對品牌來說也是很大的機會。

調查還揭示了中國消費者購物趨勢。隨著消費者日益成熟，且願意為品牌支付溢價，他們愈

來愈重視務實的創新，也就是基於消費者洞察做出的切實改變，而不是為了創新而創新。

同時，中國消費者還期望品牌提供一步到位的生活服務。如美團、盒馬生鮮等新零售平台，

可將消費者線下線上體驗無縫連結。消費者還希望品牌定製專屬內容，提供全方位的用戶體驗。

另外，消費者愈發把家當作生活和娛樂的中心，因此品牌必須建立與家庭更相關的消費體驗

，抓住這一機遇。

本次調查共訪問內地３７個城市１３０００名消費者，橫跨３３個行業２４９個品牌。

