《經濟通通訊社記者林雯婕１３日上海專電》人行上海總部公布，８月上海新增個人住房貸
款回落至５１﹒３４億元（人民幣．下同），環比和同比分別少增１７﹒６２億元和３８﹒９４
億元，增速僅４﹒２％，環比和同比分別回落０﹒３和１７﹒６個百分點。
同時，房地產開發新增貸款亦有所放緩。８月上海市本外幣房地產開發貸款增加１４﹒３６
億元，同比少增４０﹒４９億元。
13/09/2018 18:43
【上海專電】上海８月個人住房貸款增速回落至４﹒２％
《經濟通通訊社記者林雯婕１３日上海專電》人行上海總部公布，８月上海新增個人住房貸
款回落至５１﹒３４億元（人民幣．下同），環比和同比分別少增１７﹒６２億元和３８﹒９４
億元，增速僅４﹒２％，環比和同比分別回落０﹒３和１７﹒６個百分點。
同時，房地產開發新增貸款亦有所放緩。８月上海市本外幣房地產開發貸款增加１４﹒３６
億元，同比少增４０﹒４９億元。
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