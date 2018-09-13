【上海專電】上海８月個人住房貸款增速回落至４﹒２％

《經濟通通訊社記者林雯婕１３日上海專電》人行上海總部公布，８月上海新增個人住房貸

款回落至５１﹒３４億元（人民幣．下同），環比和同比分別少增１７﹒６２億元和３８﹒９４

億元，增速僅４﹒２％，環比和同比分別回落０﹒３和１７﹒６個百分點。

同時，房地產開發新增貸款亦有所放緩。８月上海市本外幣房地產開發貸款增加１４﹒３６

億元，同比少增４０﹒４９億元。

