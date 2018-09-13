【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤逾６億元，買匯控中海油沽平保騰訊信行

《經濟通通訊社１３日專訊》北水周四淨沽盤６﹒２８億元人民幣，終止連續九日淨流入局

面；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）及中海油（００８８３）；相反沽盤最多的

個股為平保（０２３１８）、騰訊（００７００）及中信銀行（００９９８）。

全日主板成交１０６３﹒９６億元，較周三（１２日）增加１２﹒２％；港股通成交額

１１３﹒３８億，佔大市成交１０﹒７％。

中美兩國再次就貿易戰籌備談判，市場氣氛大幅好轉，恆指全日急升６６９點或２﹒５４％

，收報２７０１４點，終止六日連跌。



＊匯控四日獲１６億北水流入，騰訊急升惟見北水逃生＊



匯控早前連跌多日，現在獲資金持續入閘，周四升１﹒３％，收報６７﹒５５元，北水全日

流入５﹒０９億，為全日最多北水買盤的個股，過去四日合計淨流入１６﹒０１億。

另一重磅股騰訊強勢急升５％至３２３﹒８元，但卻成為北水拋貨好時機，全日遭北水淨沽

走１﹒０４億，騰訊今日錄得９８﹒４億元的成交額，北水貢獻了近１１﹒７億元。

平保及信行周四分別上升２﹒７％及１﹒１％，報７４﹒２元及４﹒６８元，南下資金趁機

離場，前者遭淨沽出４﹒５６億元，為今日遭北水沽出最多的個股，而後者則被北水沽走約１億

元。



＊北水沽中生買石藥，中海油獲逾億南下資金力撐＊



內地擬實施藥品帶量採購試點，消息對醫藥股打擊深遠，並揭示了新組成的國家醫療保障局

日後將繼續插手中國藥品市場。中生製藥（０１１７７）上日重創１４％後，今日再挫１﹒６％

，報７﹒３８元，北水周四繼續沽走７１４２萬。而石藥集團（０１０９３）亦受消息影響，周

四一度大插８﹒４％，創下今年２月以來新低，但好在有北水支持，累計全日買入７１９２萬元

，全日跌幅收窄至２％。

原油供應不穩及庫存收縮多過預期，油價急升，布油一度升破８０美元關，令石油股振奮，

中海油全日升４％，獲１﹒１１億元北水支持。（ｅｙ）

