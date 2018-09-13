【ＩＰＯ反應】消息：美團以６９元定價，擬集資約３３１億元

《經濟通通訊社１３日專訊》路透引述知情人士報道，本港第二隻「同股不同權」新股－－

全球最大餐飲外賣平台美團點評（０３６９０）ＩＰＯ定價為６９元，高於原招股價６０－７２

元的中間價。以發售４﹒８億股計算，集資額約３３１億元。

包括騰訊（００７００）在內的５名基礎投資者，將合共認購１５億美元（約１１７億元）

的股份。美團股份將於下周四（２０日）在主板掛牌上市。（ｃｌ）

