《經濟通通訊社１３日專訊》路透引述知情人士報道，本港第二隻「同股不同權」新股－－
全球最大餐飲外賣平台美團點評（０３６９０）ＩＰＯ定價為６９元，高於原招股價６０－７２
元的中間價。以發售４﹒８億股計算，集資額約３３１億元。
包括騰訊（００７００）在內的５名基礎投資者，將合共認購１５億美元（約１１７億元）
的股份。美團股份將於下周四（２０日）在主板掛牌上市。（ｃｌ）
13/09/2018 09:44
【ＩＰＯ反應】消息：美團以６９元定價，擬集資約３３１億元
《經濟通通訊社１３日專訊》路透引述知情人士報道，本港第二隻「同股不同權」新股－－
全球最大餐飲外賣平台美團點評（０３６９０）ＩＰＯ定價為６９元，高於原招股價６０－７２
元的中間價。以發售４﹒８億股計算，集資額約３３１億元。
包括騰訊（００７００）在內的５名基礎投資者，將合共認購１５億美元（約１１７億元）
的股份。美團股份將於下周四（２０日）在主板掛牌上市。（ｃｌ）
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