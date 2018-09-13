【本港樓市】保利中標油塘高超道住宅地，較第二標價僅高０﹒３％

《經濟通通訊社１３日專訊》中資財團保利置業（００１１９）上月以３３億元投得九龍油

塘高超道住宅地，地政總署今日以不具名方式，公布九名落選投標者的投標金額介乎１１﹒８億

至３２﹒８９億元，即較中標價低約０﹒３％至６４﹒２％。

保利置業中標價相當於每呎樓面地價９２５７元，接近市場估值下限。是次批出的地皮，毗

鄰為港鐵油塘通風樓，最高可建樓面約３５﹒６５萬方呎，當中私人住宅樓面不多於約

２９﹒７１萬平方呎，料可提供約４８０個單位。（ｃｌ）

