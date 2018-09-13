《經濟通通訊社１３日專訊》中資財團保利置業（００１１９）上月以３３億元投得九龍油
塘高超道住宅地，地政總署今日以不具名方式，公布九名落選投標者的投標金額介乎１１﹒８億
至３２﹒８９億元，即較中標價低約０﹒３％至６４﹒２％。
保利置業中標價相當於每呎樓面地價９２５７元，接近市場估值下限。是次批出的地皮，毗
鄰為港鐵油塘通風樓，最高可建樓面約３５﹒６５萬方呎，當中私人住宅樓面不多於約
２９﹒７１萬平方呎，料可提供約４８０個單位。（ｃｌ）
13/09/2018 17:59
【本港樓市】保利中標油塘高超道住宅地，較第二標價僅高０﹒３％
《經濟通通訊社１３日專訊》中資財團保利置業（００１１９）上月以３３億元投得九龍油
塘高超道住宅地，地政總署今日以不具名方式，公布九名落選投標者的投標金額介乎１１﹒８億
至３２﹒８９億元，即較中標價低約０﹒３％至６４﹒２％。
保利置業中標價相當於每呎樓面地價９２５７元，接近市場估值下限。是次批出的地皮，毗
鄰為港鐵油塘通風樓，最高可建樓面約３５﹒６５萬方呎，當中私人住宅樓面不多於約
２９﹒７１萬平方呎，料可提供約４８０個單位。（ｃｌ）
|中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
|FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
|生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
|國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰