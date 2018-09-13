【企業盈喜】恒和集團（５１３）料去年度盈利顯著增長

《經濟通通訊社１３日專訊》恆和集團（００５１３）發盈喜，預料截至６月底止年度盈利

將按年顯著增長，主要由於期內出售一間５０％合營企業所產生之一次性收益、投資房地產項目

之公平值變動而產生之收益，以及合營企業持有的投資房地產項目之公平值變動而產生應佔合營

企業業績之盈利。（ｃｈ）

