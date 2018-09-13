《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９８３點，跌４點，低水３１
點，最新報２７０００點，升１３點，低水１４點，合約成交４６５５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４９４點，升７點，低水９點，最新報
１０４８７點，無升跌，低水１６點，合約成交２２３７張。（ｃｈ）
13/09/2018 18:21
【夜期時段】即月期指最新報２７０００點，升１３點，低水１４點
《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９８３點，跌４點，低水３１
點，最新報２７０００點，升１３點，低水１４點，合約成交４６５５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４９４點，升７點，低水９點，最新報
１０４８７點，無升跌，低水１６點，合約成交２２３７張。（ｃｈ）
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