【夜期時段】即月期指最新報２７０００點，升１３點，低水１４點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６９８３點，跌４點，低水３１

點，最新報２７０００點，升１３點，低水１４點，合約成交４６５５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４９４點，升７點，低水９點，最新報

１０４８７點，無升跌，低水１６點，合約成交２２３７張。（ｃｈ）

