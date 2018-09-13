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13/09/2018 18:24

【企業盈警】亞太資源（１１０４）料去年度純利減少４億元以下

　　《經濟通通訊社１３日專訊》亞太資源（０１１０４）發出盈警，預期截至今年６月底止全
年度錄得純利２﹒４億至４億元，而２０１７年度純利約為５﹒４９億元。
　　公司指，純利減少主要由於期內沒有出售部分集團於Ｍｅｔａｌｓ　Ｘ　Ｌｉｍｉｔｅｄ及
Ｗｅｓｔｇｏｌｄ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ的投資收益，以及去年度錄得的應收
貸款帳面值之上調的事情發生。（ｋｉ）

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