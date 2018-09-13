《經濟通通訊社１３日專訊》亞太資源（０１１０４）發出盈警，預期截至今年６月底止全
年度錄得純利２﹒４億至４億元，而２０１７年度純利約為５﹒４９億元。
公司指，純利減少主要由於期內沒有出售部分集團於Ｍｅｔａｌｓ Ｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ及
Ｗｅｓｔｇｏｌｄ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的投資收益，以及去年度錄得的應收
貸款帳面值之上調的事情發生。（ｋｉ）
13/09/2018 18:24
【企業盈警】亞太資源（１１０４）料去年度純利減少４億元以下
《經濟通通訊社１３日專訊》亞太資源（０１１０４）發出盈警，預期截至今年６月底止全
年度錄得純利２﹒４億至４億元，而２０１７年度純利約為５﹒４９億元。
公司指，純利減少主要由於期內沒有出售部分集團於Ｍｅｔａｌｓ Ｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ及
Ｗｅｓｔｇｏｌｄ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的投資收益，以及去年度錄得的應收
貸款帳面值之上調的事情發生。（ｋｉ）
|中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
|FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
|生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
|國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰