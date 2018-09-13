《經濟通通訊社１３日專訊》政府突然公布，律政司司長鄭若驊於今日訪問北京，將出席與
外交部條約法律司的周年工作會議，以及與最高人民法院官員會面，將於１５日回港。
今次為鄭若驊一周內第二次訪京，她於本周日（９日）至周二（１１日）在北京出席清華大
學世界法治論壇，發表主題演講及參與專題討論。（ｃｗ）
13/09/2018 14:03
【香港政情】政府突公布鄭若驊今日訪京，與最高人民法院官員會面
《經濟通通訊社１３日專訊》政府突然公布，律政司司長鄭若驊於今日訪問北京，將出席與
外交部條約法律司的周年工作會議，以及與最高人民法院官員會面，將於１５日回港。
今次為鄭若驊一周內第二次訪京，她於本周日（９日）至周二（１１日）在北京出席清華大
學世界法治論壇，發表主題演講及參與專題討論。（ｃｗ）
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