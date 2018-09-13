【駐京專電】李克強會見日本經濟團體：加強創新和高科技領域合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強１２日下午在人民大會

堂會見日本經濟團體聯合會會長中西宏明、日中經濟協會會長宗岡正二、日本商工會議所會長三

村明夫率領的日本經濟界代表團並同他們座談。

李克強表示，中日務實合作基礎深厚，前景廣闊。新形勢下，雙方可立足各自優勢，發揮經

貿合作「推進器」作用。加強創新和高技術領域合作，用好中日創新對話機制。挖掘第三方市場

合作潛力，辦好首次中日第三方市場合作論壇。通過持續釋放雙方合作潛能，實現更高層次、更

廣領域的互利共贏。

