《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強１２日下午在人民大會
堂會見日本經濟團體聯合會會長中西宏明、日中經濟協會會長宗岡正二、日本商工會議所會長三
村明夫率領的日本經濟界代表團並同他們座談。
李克強表示，中日務實合作基礎深厚，前景廣闊。新形勢下，雙方可立足各自優勢，發揮經
貿合作「推進器」作用。加強創新和高技術領域合作，用好中日創新對話機制。挖掘第三方市場
合作潛力，辦好首次中日第三方市場合作論壇。通過持續釋放雙方合作潛能，實現更高層次、更
廣領域的互利共贏。
13/09/2018 09:05
【駐京專電】李克強會見日本經濟團體：加強創新和高科技領域合作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強１２日下午在人民大會
堂會見日本經濟團體聯合會會長中西宏明、日中經濟協會會長宗岡正二、日本商工會議所會長三
村明夫率領的日本經濟界代表團並同他們座談。
李克強表示，中日務實合作基礎深厚，前景廣闊。新形勢下，雙方可立足各自優勢，發揮經
貿合作「推進器」作用。加強創新和高技術領域合作，用好中日創新對話機制。挖掘第三方市場
合作潛力，辦好首次中日第三方市場合作論壇。通過持續釋放雙方合作潛能，實現更高層次、更
廣領域的互利共贏。
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