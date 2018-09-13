《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》外交部發言人耿爽宣布，國務院總理李克
強將於９月１９日至２０日出席在天津舉行的第１２屆夏季達沃斯論壇。
其間，李克強將出席論壇開幕式並發表特別致辭，同與會的愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞
、薩摩亞等國領導人舉行會談，同工商、金融、智庫、媒體界人士對話交流。
本屆論壇主題為「在第四次工業革命中打造創新型社會」。來自近９０個國家２０００餘名
政、商、學、媒體界代表將參會。
13/09/2018 09:06
【達沃斯論壇】李克強１９日至２０日出席天津達沃斯論壇
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》外交部發言人耿爽宣布，國務院總理李克
強將於９月１９日至２０日出席在天津舉行的第１２屆夏季達沃斯論壇。
其間，李克強將出席論壇開幕式並發表特別致辭，同與會的愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞
、薩摩亞等國領導人舉行會談，同工商、金融、智庫、媒體界人士對話交流。
本屆論壇主題為「在第四次工業革命中打造創新型社會」。來自近９０個國家２０００餘名
政、商、學、媒體界代表將參會。
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