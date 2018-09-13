【駐京專電】銀保監嚴查信貸資金違規流入樓市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》今年樓市調控政策保持從嚴態勢，監管部

門嚴禁「首付貸」和消費貸資金違規流入樓市。

銀保監８月開出４１８張銀行類罰單，罰沒約１﹒３１億元人民幣，問責２６５人。其中，

五大行收到罰單４６張，股份制銀行收到１４張罰單。而從受處罰領域來看，房地產類貸款成此

次監管重點，多家銀行因個人信貸資金違規流入樓市而受到處罰。

