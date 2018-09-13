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13/09/2018 09:49

【數據解讀】恒豐銀行：新增貸不及預期，中長期貸款增量年內低值

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆豐銀行研究院發布報告指，內地８月Ｍ２增速僅為８﹒２％
，為今年以來並列次低，主因人民幣新增貸款僅為１﹒２８萬億元，不及預期和前值，且新增貸
款中票據融資創歷史第三高，而代表企業生產活力的中長期貸款增量為今年以來最低值，顯示貨
幣創造顯著放緩。
　　在新增貸款不及預期的情況下，新增社融達到１﹒５２萬億元略超預期，主因影子銀行收縮
速度放緩，８月影子銀行降幅為２７００億，較７月少減２０００億以上。而在此前監管部門窗
口指導寬信用的指引下，信用債發行明顯好轉，淨融資額為歷史同期最高，也提振了新增社融總
量。

＊加強銀行資本補充，為寬信用創造條件＊

　　總體來看，新增貸款不及預期，表明在經濟穩中有變的大環境下，銀行業金融機構出於防風
險考慮，對信用投放更趨謹慎，新增投放以短期品種為主。不過，從上市銀行半年報來看，銀行
的貸存比普遍上升，貸款佔總資產比重也有明顯提高。但在資產新規的影響下，銀行表外資產正
逐步回表，受資本充足率制約，銀行普遍存在風險資本不足的情況，對長期信用投放心有餘而力
不足。
　　未來，或需要加強監管政策引導，加強銀行資本補充，或減少部分資產風險消耗，如地方債
等，為「寬信用」創造條件。（ｌｃ）

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