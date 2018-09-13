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13/09/2018 11:16

【數據解讀】國泰君安：Ｍ２增速遜預期，料年內維持穩健中性幣策

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國泰君安證券發表報告表示，為了穩定經濟增長、控制經濟風
險以及在美聯儲加息以及縮表的環境下，保持人民幣匯率穩定與控制資本外流，預計２０１８年
餘下時間人行將會維持穩健中性的貨幣政策，並且中國的流動性將中性。
　　報告指，８月Ｍ２同比增長８﹒２％，增速差於預期，環比下降０﹒３個百分點。Ｍ１同比
增速環比下滑１﹒２個百分點，Ｍ２同比增速環比下降顯示貨幣創造能力一定程度上下滑。在人
行貨幣政策與之前相比略寬鬆的背景下，預計今年餘下時間Ｍ２同比增速將一定程度上恢復。
　　人民幣貸款仍是政府支持實體經濟融資的主要渠道。８月新增人民幣貸款基本符合預期。新
增人民幣貸款同比增長１７﹒４％、環比下降１１﹒７％。其中，個人中長期人民幣貸款同比微
降，部分是由於居民去槓桿。８月新增對實體經濟的人民幣貸款佔新增社會融資的比重達
８６﹒１％。８月新增社會融資同比下降，主要是由於在嚴監管背景下，新增外幣貸款、新增委
托貸款、新增信托貸款、新增未貼現銀行承兌匯票、新增股票融資的下降。
　　報告預計，中資銀行盈利的恢復以及資產質量改善將推升其估值，維持銀行業「跑贏大市」
評級。首選股為中銀香港（０２３８８），予投資評級及目標價分別為「買入」及４７﹒５２港
元。（ｂｉ）

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