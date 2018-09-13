【數據解讀】中信証券：年內社融增速壓力猶在，維持Ｍ２增速預測

《經濟通通訊社１３日專訊》對於內地８月的金融數據，中信証券宏觀分析師諸建芳等人發

表報告認為，年內社融增速壓力仍然顯著，貸款的持續拉動作用或將逐步減弱，維持廣義貨幣（

Ｍ２）增速保持８﹒５％－９％區間內的預測。

中信證券又指，居民中長期貸款增額輕微下跌，預計以按揭貸款為主體的中長期居民貸款，

較難回到本輪房地產周期頂端的持續高位水平，影響效果仍會在年內持續顯現。非金融企業信貸

投放更多是由於行政化推動，銀行主動投放的意願仍然偏低。（ｋｌ）

