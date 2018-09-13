【聚焦數據】首８月財政收入增速跌至單位數９﹒４％，減稅效應顯

《經濟通通訊社１３日專訊》中國財政部公布，首８月全國一般公共預算收入１３２８６８

億元（人民幣．下同），同比增長９﹒４％，是今年以來累計財政收入增速首次回落至個位數增

長，減稅降費政策效應進一步顯現。

財政部國庫司負責人表示，８月單月，全國一般公共預算收入１１０７７億元，同比增長４

％。全國一般公共預算收入中的稅收收入９５０８億元，同比增長６﹒７％，較７月的

１１﹒４％、６月份８％、５月份１２﹒８％的增速明顯回落。

全國一般公共預算收入中的稅收收入增速總體呈現「前高後低」態勢，顯示減稅降費政策效

應不斷釋放。其中，國內增值稅增速持續下降，１至５月國內增值稅為２８３９２億元，同比增

長１９％。而最新數據顯示，１至８月國內增值稅為４２８９２億元，同比增長１３﹒６％。



＊財政支出完成年初預算６７％＊



財政支出則保持較快增長，８月增速與上月持平，累計首８月已完成年初預算的６７％。１

至８月累計，全國一般公共預算支出１４０６７３億元，同比增長６﹒９％。其中，科學技術支

出４３８６億元，同比增長１５﹒１％；節能環保支出３４０７億元，同比增長１０﹒１％；社

會保障和就業支出１９１８４億元，同比增長９﹒３％。財政部國庫司負責人稱，重點支出保障

有力，全國財政支出總體保持較快增長。（ｃｔ）

