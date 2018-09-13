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即市新聞

13/09/2018 09:02

【聚焦數據】首８月財政收入增速跌至單位數９﹒４％，減稅效應顯

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國財政部公布，首８月全國一般公共預算收入１３２８６８
億元（人民幣．下同），同比增長９﹒４％，是今年以來累計財政收入增速首次回落至個位數增
長，減稅降費政策效應進一步顯現。
　　財政部國庫司負責人表示，８月單月，全國一般公共預算收入１１０７７億元，同比增長４
％。全國一般公共預算收入中的稅收收入９５０８億元，同比增長６﹒７％，較７月的
１１﹒４％、６月份８％、５月份１２﹒８％的增速明顯回落。
　　全國一般公共預算收入中的稅收收入增速總體呈現「前高後低」態勢，顯示減稅降費政策效
應不斷釋放。其中，國內增值稅增速持續下降，１至５月國內增值稅為２８３９２億元，同比增
長１９％。而最新數據顯示，１至８月國內增值稅為４２８９２億元，同比增長１３﹒６％。

＊財政支出完成年初預算６７％＊

　　財政支出則保持較快增長，８月增速與上月持平，累計首８月已完成年初預算的６７％。１
至８月累計，全國一般公共預算支出１４０６７３億元，同比增長６﹒９％。其中，科學技術支
出４３８６億元，同比增長１５﹒１％；節能環保支出３４０７億元，同比增長１０﹒１％；社
會保障和就業支出１９１８４億元，同比增長９﹒３％。財政部國庫司負責人稱，重點支出保障
有力，全國財政支出總體保持較快增長。（ｃｔ）

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