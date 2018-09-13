【京城近觀】辦一張港澳台居住證

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》今年９月起，港澳台居民可以在內地申請

港澳台居民居住證，一般申請需時２０個工作天，北京公安局加班加急下，一個星期後，北京已

經發出了首批港澳台居民居住證。

居住證的樣子是怎樣的？居住證與內地（大陸）的二代居民身份證無異，區別在於，證件正

面的名稱字樣不同，居住證還各自添加了港澳通行證和台胞證的號碼。居住證有效期為五年，港

澳人士居住證的背面字樣為「港澳居民居住證」，台灣人士居住證字樣為「台灣居民區住證」。



＊申請居住證需時僅１５分鐘左右。



前幾天，我也親自去嘗試申請港澳台居民居住證，如果不算一開始走錯地方，過程可以說非

常的順利。

當天，我先去了最近的戶籍派出所，到了被告知我的居住地址不在該派出所管轄之內，如果

不清楚的話，可以先向物業查詢。查詢過後，我趕緊跑到指定的派出所，幸好不遠，距離大概在

一公里之外。在派出所裡面，兩個窗口是辦理身份證的，兩個窗口辦理居住證，而港澳台居住證

也有一個專門的辦理窗口，看起來港澳台居民待遇還算不錯。

不過，我想取號排隊的時候，發現取號機器只能取居住證和或者身份證的號，港澳台居住證

取不了號。雖然取不了號，排隊的人也不多，直接在窗口後面排隊，等待１０分鐘左右就可以辦

理。辦理的過程也非常迅捷，工作人員核對證件和資料之後，在旁邊的照相室拍照，登記左右拇

指的指紋，整個流程就完成了，不超過２０分鐘。



＊居住證的前身：暫住證＊



這樣便捷的服務，實在有點出乎意料，記得幾年前，我剛剛到北京的時候，去過公安局辦理

暫住證，體驗非常的不好。

辦理暫住證是公安局的要求，只要在北京住宿，按正規程序都必須辦理。除了需要提供５、

６份申請材料，包括租房合同和港澳通行證原件和副本等等，還需要去物業管理處開居住證明，

而辦理過程也十分的不順利，跑了兩三次派出所，最終才辦理完成，對於去派出所辦事，留下了

陰影，不過，這次居住證的辦理，派出所可以說是一掃以前的陰霾，非常的高效。



＊給交通、住宿帶來便利＊



居住證到底有甚麼用呢？根據介紹，主要是給予港澳台居民生活便利。以前在內地只能用港

澳通行證，遇過諸多不便，真是一言難盡。

首先是交通，以前坐飛機和高鐵都必須走人工通道，耗時費力，坐高鐵不能在自助取票機上

取票，比起內地居民，需要提前至少４５分鐘到達高鐵站。前兩年雖然內地推出港澳通行證在機

器取票，事實證明，效率非常有限，之前我在此專欄已經詳細說過。但是有了居住證之後，自助

取票等事情，就能內地居民一視同仁，能夠在任何一台自助取票售票機上取票。

另一個問題是住宿，如果經常到內地旅遊或者公幹的香港人，相信都會遇上過這個問題，明

明在網上訂好了酒店，但是入住的時候被告知香港人屬於「外賓」，該酒店不能入住，只能入住

指定的某些酒店，或者必須先去派出所開住宿證明才能入住。這種情況非常常見，不管是大城市

或小城市，我都遇到過，每次遇上這種情況，感覺是一種黑色幽默，香港回歸中國都已經２０年

，香港人在內地住酒店，卻被稱作「外賓」，待遇跟外國人一樣，這不是笑話嗎？後來我發現，

這可能是一個技術問題。因為酒店前台證件登記機器跟公安局是聯網的，該機器無法識認港澳通

行證，而使用內地公安局製作的居住證以後，這個問題就能迎刃而解。

除了交通和住宿，居住證也能解決金融服務問題，比如說說香港人在內地需要金融服務，有

些公司只能用內地的二代身份證號碼來登記，任何別的證件都不行，包括支付寶的理財產品服務

。聽說有居住證以後就能夠解決這些問題了，不過還需要實際測試才能確認。

除了以上提及的住宿和交通，港澳台居住證還能帶來包括教育方面的便利等等，期待居住證

的推出，能實實在在的給在內地發展的香港人帶來了更多生活便利。

