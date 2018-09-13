《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８８，較上個交易日升
５８點子，升幅創９月４日以來最大，終止三連跌。
中美貿易爭端迎來利好，美國提議與中國進行新一輪貿易談判，刺激離岸人民幣（ＣＮＨ）
隔晚一度回升至６﹒８２水平。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨造好，大幅高開３５３點子，報
６﹒８３２７，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８６８０，離岸人民幣目前則在６﹒８３上落。
（ｋｌ）
13/09/2018 09:37
【聚焦人幣】人幣即期開市大升３５３點子，報６﹒８３２７
《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８８，較上個交易日升
５８點子，升幅創９月４日以來最大，終止三連跌。
中美貿易爭端迎來利好，美國提議與中國進行新一輪貿易談判，刺激離岸人民幣（ＣＮＨ）
隔晚一度回升至６﹒８２水平。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨造好，大幅高開３５３點子，報
６﹒８３２７，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８６８０，離岸人民幣目前則在６﹒８３上落。
（ｋｌ）
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