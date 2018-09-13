【聚焦人幣】人幣即期開市大升３５３點子，報６﹒８３２７

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８８，較上個交易日升

５８點子，升幅創９月４日以來最大，終止三連跌。

中美貿易爭端迎來利好，美國提議與中國進行新一輪貿易談判，刺激離岸人民幣（ＣＮＨ）

隔晚一度回升至６﹒８２水平。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨造好，大幅高開３５３點子，報

６﹒８３２７，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８６８０，離岸人民幣目前則在６﹒８３上落。

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