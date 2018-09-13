《經濟通通訊社１３日專訊》據內地網貸行業新媒體《網貸之家》報道，深圳市互聯網金融
風險等專項整治領導小組辦公室昨日（１２日）下發通知，要求深圳市Ｐ２Ｐ平台進行於今年
１０月１２日之前完成自查，並將報告報送深圳市整治辦，檢查的重點內容涉及平台是否嚴格定
位為信息中介、是否有資金池等十大類內容。
自查完畢後，Ｐ２Ｐ平台還須面對自律檢查及行政核查，通知指，在行政核查階段，監管方
如發現平台存在內容不真實、故意瞞報、漏報弄虛作假等情況，將嚴肅通報，追責問責，並對網
貸機構實行「一票否決制」。（ｅｙ）
13/09/2018 16:19
【連環爆雷】深圳互金整治辦要求市內Ｐ２Ｐ平台進行合規自查
《經濟通通訊社１３日專訊》據內地網貸行業新媒體《網貸之家》報道，深圳市互聯網金融
風險等專項整治領導小組辦公室昨日（１２日）下發通知，要求深圳市Ｐ２Ｐ平台進行於今年
１０月１２日之前完成自查，並將報告報送深圳市整治辦，檢查的重點內容涉及平台是否嚴格定
位為信息中介、是否有資金池等十大類內容。
自查完畢後，Ｐ２Ｐ平台還須面對自律檢查及行政核查，通知指，在行政核查階段，監管方
如發現平台存在內容不真實、故意瞞報、漏報弄虛作假等情況，將嚴肅通報，追責問責，並對網
貸機構實行「一票否決制」。（ｅｙ）
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