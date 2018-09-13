《經濟通通訊社１３日專訊》非洲豬瘟肆虐中國多個省份，農業農村部今日公告，要求飼料
生產企業暫停使用以豬血為原料的血液製品生產豬用飼料，並對相關產品予以無害化處理。飼料
生產及銷售企業應當按批次抽樣送檢，檢測結果若為陽性，飼料生產企業應當主動召回產品，養
殖場或養殖戶亦須暫停使用相關飼料產品餵飼生豬。
公告又要求，已發生非洲豬瘟疫情的省份及其周邊省份的養殖場或養殖戶，不得使用泔水餵
飼生豬；至於其他省份的養殖場或養殖戶，不得使用未經高溫處理的泔水餵飼生豬。（ｅｙ）
13/09/2018 18:32
【豬瘟來襲】農業農村部：飼料廠暫停以豬血製作豬飼料
《經濟通通訊社１３日專訊》非洲豬瘟肆虐中國多個省份，農業農村部今日公告，要求飼料
生產企業暫停使用以豬血為原料的血液製品生產豬用飼料，並對相關產品予以無害化處理。飼料
生產及銷售企業應當按批次抽樣送檢，檢測結果若為陽性，飼料生產企業應當主動召回產品，養
殖場或養殖戶亦須暫停使用相關飼料產品餵飼生豬。
公告又要求，已發生非洲豬瘟疫情的省份及其周邊省份的養殖場或養殖戶，不得使用泔水餵
飼生豬；至於其他省份的養殖場或養殖戶，不得使用未經高溫處理的泔水餵飼生豬。（ｅｙ）
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