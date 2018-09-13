【ＦＯＣＵＳ】蘋果系啟示，貿戰「Ｓｅｌｌ　ｔｈｅ　ｎｅｗｓ」

【ＦＯＣＵＳ】史上最貴蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ Ｍａｘ本港時間今早亮相，入門價

及最高配售價分別達１０９９美元及１４４９美元。不過，新品被「吐槽」除了屏幕更大、邊框

更薄、新增雙卡雙待外毫無驚喜。蘋果股價收跌１﹒２％，是新品發布日罕見的。

另一邊廂，白宮首席經濟顧問庫德洛證實白宮已向北京發出邀請，提議進行新一輪貿易談判

，消息刺激港股夜期及離岸人幣急彈，恆指、滬指早市亦分別大幅高開近２％及１％。不過，參

考蘋果系股價表現，投資者在中美虛實過招之間勿忘「Ｂｕｙ ｔｈｅ ｒｕｍｏｒ，ｓｅｌｌ

ｔｈｅ ｎｅｗｓ」的智慧。



＊史上最貴欠驚喜，內地客或難買帳＊



蘋果行政總裁庫克在加州總部Ａｐｐｌｅ Ｐａｒｋ召開新ｉＰｈｏｎｅ發布會前，特別在

新浪微博以中英文稱，「盛大的日子，我們蓄勢待發！Ｒｉｓｅ ａｎｄ ｓｈｉｎｅ！」稍後

揭盅的３款新品分別是入門級的ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ、中檔的ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ以及高端的配

備６﹒５英寸超大屏幕的ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ Ｍａｘ。

３款ｉＰｈｏｎｅ與此前最大的不同，可能要數新增Ｄｕａｌ ＳＩＭ功能。不過，為迎合

內地市場，新ｉＰｈｏｎｅ中國版為雙實體ＳＩＭ卡設計，而非國際版「ｅＳＩＭ＋實體ＳＩＭ

」設計。

分析認為，蘋果罕有地針對特定市場修改產品，或是為了遵守中國法律並支持中國業務。蘋

果自己擁有的ｅＳＩＭ技術，被指可能令運營商和監管機構更難跟蹤設備用戶的身份；而蘋果上

一財年來自大中華區的銷售收入佔比達２０％或４５０億美元。

蘋果推出史上最貴的ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ Ｍａｘ，押注以穩步提高平均售價（３款新機平

均起價９４９美元，較最近一個季度的ｉＰｈｏｎｅ平均售價高３１％。），同時擴大活躍設備

的總數，以支持其配件銷售和數碼服務，似乎不被內地網民買帳。加上內地版售價普遍比港版貴

逾１５％，有內地網民戲言，庫克或許忘了中美貿易戰和內地消費降級因素，並聲稱「還是買華

為好了」。



＊蘋概股失光環，美國優先逆風難改＊



玩笑歸玩笑，但股票市場的蘋果概念股表現卻早已證實昔日光環不再。過去一年，不單台資

的蘋果組裝廠鴻海、和碩和觸控模組供應商ＧＩＳ股價跌３４％－５８％不等，位於內地的蘋果

防護玻璃面板最大供應商藍思科技（深：３００４３３）跌逾６０％；另一隻歐菲科技（深：

００２４５６）亦跌逾３５％；而一度是北水愛股的瑞聲科技（０２０１８）則較高位逾１８２

港元暴瀉逾５０％。

一直高舉「美國優先」大旗的侵侵，稍早呼籲蘋果將生產線搬回美國（Ｍａｋｅ ｙｏｕｒ

ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｉｎｓｔｅａｄ ｏｆ

Ｃｈｉｎａ），雖顯示對全球複雜供應鏈的理解過於簡單，但亦暗示中美談判逆風重重。

位於華盛頓的保守派智庫傳統基金會（Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）國家安

全與外交政策研究所政策分析師Ｒｉｌｅｙ Ｗａｌｔｅｒｓ就稱，希望中美最新談判能談出結

果，但對會談達成任何交易持悲觀態度。股民歡呼貿戰似在降溫之際，還宜小心為上。

《經濟通通訊社 俞瑾》

