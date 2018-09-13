《經濟通通訊社１３日專訊》由南豐集團及豐資源策劃，位於港島南區的低密度全新豪宅項
目「深水灣徑８號」於今日（１３日）上載銷售安排至物業網站，以招標形式推出７個單位，包
括６Ｂ、６Ｃ、８Ｃ、１２Ｂ、１２Ｃ、１５Ｂ及１５Ｃ，招標日期為今年９月２０日下午２時
至５時。
是次推出招標的單位面積屬Ｂ室３６４１平方呎及Ｃ室４２１４平方呎，每戶擁私屬電梯大
堂，由地下大堂直通大宅，私隱度極高。（ｃｙ）
13/09/2018 16:12
【本港樓市】「深水灣徑８號」首度推出７個單位招標
《經濟通通訊社１３日專訊》由南豐集團及豐資源策劃，位於港島南區的低密度全新豪宅項
目「深水灣徑８號」於今日（１３日）上載銷售安排至物業網站，以招標形式推出７個單位，包
括６Ｂ、６Ｃ、８Ｃ、１２Ｂ、１２Ｃ、１５Ｂ及１５Ｃ，招標日期為今年９月２０日下午２時
至５時。
是次推出招標的單位面積屬Ｂ室３６４１平方呎及Ｃ室４２１４平方呎，每戶擁私屬電梯大
堂，由地下大堂直通大宅，私隱度極高。（ｃｙ）
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