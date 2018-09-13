【本港樓市】「深水灣徑８號」首度推出７個單位招標

《經濟通通訊社１３日專訊》由南豐集團及豐資源策劃，位於港島南區的低密度全新豪宅項

目「深水灣徑８號」於今日（１３日）上載銷售安排至物業網站，以招標形式推出７個單位，包

括６Ｂ、６Ｃ、８Ｃ、１２Ｂ、１２Ｃ、１５Ｂ及１５Ｃ，招標日期為今年９月２０日下午２時

至５時。

是次推出招標的單位面積屬Ｂ室３６４１平方呎及Ｃ室４２１４平方呎，每戶擁私屬電梯大

堂，由地下大堂直通大宅，私隱度極高。（ｃｙ）

