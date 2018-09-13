【本港樓市】結束２８個月連升樓價見轉勢，指標屋苑上月呎價微跌

《經濟通通訊社１３日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，貿易戰惡化、醞釀加息及新盤搶

客三大因素導致二手指標屋苑交投「量價齊跌」，並預期本月情況將會持續。

綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年８月份全港５０個指標屋苑的加權平均實用呎價錄得

跌幅，報１５２５９元，較７月的１５３０３元回落０﹒３％，為樓價自２０１６年四月以來，

連升２８個月後斷纜並首錄跌幅，且同時結束連續１８個月破頂之勢。今年首８個月樓價累升約

１１％，較去年同期的９﹒７％為多；亦較２０１５年八月的上次峰頂累升２４﹒６％。

回顧全港三區樓價，８月份全線出現逆轉，各自均錄得輕微跌幅；當中以九龍區跌勢最顯著

，表現跑輸大市，該區２１個指標屋苑的加權平均實用呎價單月回落０﹒５％，報１６４４０元

。新界區２１個屋苑的平均實用呎價單月跌０﹒２％，報１３０３８元。至於港島區８個指標屋

苑平均實用呎價則報１８７０９元，按月亦跌０﹒１％。



＊上月樓價報跌的屋苑多於報升的屋苑＊



列入觀察名單的５０個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑多於報升的屋苑，跌者共有２５

個，佔整體比率達一半，升者只有２０個，另５個則未有錄得成交。上月樓價實質跌幅較顯著的

屋苑包括荃灣綠楊新村、將軍澳新都城、深井碧堤半島及九龍灣淘大花園，分別錄７﹒７％、７

﹒０％、５﹒１％及４﹒６％的實質跌幅。

至於樓價升幅較顯著的指標屋苑則包括藍田匯景花園、大埔太湖花園、小西灣藍灣半島及荃

灣中心，實質按月升幅分別錄９﹒７％、８﹒１％、６﹒７％及６﹒２％。（ｃｙ）

