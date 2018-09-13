  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2018 18:54

【本港樓市】結束２８個月連升樓價見轉勢，指標屋苑上月呎價微跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，貿易戰惡化、醞釀加息及新盤搶
客三大因素導致二手指標屋苑交投「量價齊跌」，並預期本月情況將會持續。
　　綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年８月份全港５０個指標屋苑的加權平均實用呎價錄得
跌幅，報１５２５９元，較７月的１５３０３元回落０﹒３％，為樓價自２０１６年四月以來，
連升２８個月後斷纜並首錄跌幅，且同時結束連續１８個月破頂之勢。今年首８個月樓價累升約
１１％，較去年同期的９﹒７％為多；亦較２０１５年八月的上次峰頂累升２４﹒６％。
　　回顧全港三區樓價，８月份全線出現逆轉，各自均錄得輕微跌幅；當中以九龍區跌勢最顯著
，表現跑輸大市，該區２１個指標屋苑的加權平均實用呎價單月回落０﹒５％，報１６４４０元
。新界區２１個屋苑的平均實用呎價單月跌０﹒２％，報１３０３８元。至於港島區８個指標屋
苑平均實用呎價則報１８７０９元，按月亦跌０﹒１％。

＊上月樓價報跌的屋苑多於報升的屋苑＊

　　列入觀察名單的５０個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑多於報升的屋苑，跌者共有２５
個，佔整體比率達一半，升者只有２０個，另５個則未有錄得成交。上月樓價實質跌幅較顯著的
屋苑包括荃灣綠楊新村、將軍澳新都城、深井碧堤半島及九龍灣淘大花園，分別錄７﹒７％、７
﹒０％、５﹒１％及４﹒６％的實質跌幅。
　　至於樓價升幅較顯著的指標屋苑則包括藍田匯景花園、大埔太湖花園、小西灣藍灣半島及荃
灣中心，實質按月升幅分別錄９﹒７％、８﹒１％、６﹒７％及６﹒２％。（ｃｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN