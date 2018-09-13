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13/09/2018 08:13

【企業盈警】亞積邦租賃（０１４９６）料中期純利顯著下跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》亞積邦租賃（０１４９６）宣布，預料截至今年７月３１日止
四個月錄得小幅淨虧損，而上年度則錄得溢利，主因收益較上年度同期減少約４０％，受累香港
及澳門的機械租金收入減少約２０％、中美爆發貿易戰而導致經濟情緒不佳，令機械及零部件銷
售減少約９０％、設備操作員服務的價格下降，令設備操作服務收入減少約５０％；同時，出售
設備的收益減少約４０％。
　　總結以上資料，預期集團截至今年９月底止六個月，純利按年顯著下跌。中期業績將於今年
１１月底前公布。（ｈｍ）

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