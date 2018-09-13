【ＩＰＯ反應】華領醫藥公開認購約５０％，下限定價８﹒２８元

《經濟通通訊社１２日專訊》華領醫藥（０２５５２）公布招股結果，以下限價每股

８﹒２８元發售，原招股價每股介乎８﹒２８元至９﹒２８元。股份將於周五（１４號）掛牌。

公開發售部分獲１９２２份有效申請，認購合共５２１萬股，相當香港公開發售初步可供認

購的股份總數１０４７﹒６萬股約一半。所有認購均獲分配。

由於港公開發售認購不足，部分香港公開發售項下，未獲認購的發售股份重新分配至國際發

售，予承配人的發售股份佔全球發售下初步，可供認購發售股份總數的約９５﹒０２％。合共

１００名承配人已獲配發不超過３手發售股份，相當於國際發售項下１３２名承配人約

７５﹒８％。

是次集資淨額約７﹒８０６億元，約３９％將用於完成Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ，進行單

藥治療及與二甲雙胍聯合治療的ＩＩＩ期臨床試驗；約９％將用於涉及

Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ的進一步研發，包括聯用試驗；約２７％將用於在中國推出

Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ及商業化，包括營銷、銷售及生產；約１１％將用於ｍＧＬＵＲ５的

進一步研發，涉及Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ的固定劑量組合及個人化糖尿病研究；約４％將用

於開拓直接與糖尿病，或該公司認為重大醫療需求，而未被滿足的新治療領域有關的其他特許及

合夥商機；及約１０％將用於公司及營運資金用途。（ｓｃ）

