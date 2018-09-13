  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2018 09:28

【ＩＰＯ反應】華領醫藥公開認購約５０％，下限定價８﹒２８元

　　　《經濟通通訊社１２日專訊》華領醫藥（０２５５２）公布招股結果，以下限價每股
８﹒２８元發售，原招股價每股介乎８﹒２８元至９﹒２８元。股份將於周五（１４號）掛牌。
　　公開發售部分獲１９２２份有效申請，認購合共５２１萬股，相當香港公開發售初步可供認
購的股份總數１０４７﹒６萬股約一半。所有認購均獲分配。
　　由於港公開發售認購不足，部分香港公開發售項下，未獲認購的發售股份重新分配至國際發
售，予承配人的發售股份佔全球發售下初步，可供認購發售股份總數的約９５﹒０２％。合共
１００名承配人已獲配發不超過３手發售股份，相當於國際發售項下１３２名承配人約
７５﹒８％。　　
　　是次集資淨額約７﹒８０６億元，約３９％將用於完成Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ，進行單
藥治療及與二甲雙胍聯合治療的ＩＩＩ期臨床試驗；約９％將用於涉及
Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ的進一步研發，包括聯用試驗；約２７％將用於在中國推出
Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ及商業化，包括營銷、銷售及生產；約１１％將用於ｍＧＬＵＲ５的
進一步研發，涉及Ｄｏｒｚａｇｌｉａｔｉｎ的固定劑量組合及個人化糖尿病研究；約４％將用
於開拓直接與糖尿病，或該公司認為重大醫療需求，而未被滿足的新治療領域有關的其他特許及
合夥商機；及約１０％將用於公司及營運資金用途。（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN