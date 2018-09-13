【北水炒Ｄ乜】北水流入逾５億，買匯控潤啤騰訊招行，沽中生製藥

《經濟通通訊社１３日專訊》北水周三淨流入５﹒５２億元人民幣，為連續第九個交易日淨

流入；其中北水流入最多的個股為匯控（００００５）、華潤啤酒（００２９１）、騰訊

（００７００）、招行（０３９６８）；相反沽盤最多的個股為中國生物製藥（０１１７７）。

全日主板成交９４８﹒４億元，較周二（１１日）增加１２％；港股通成交額８６﹒８２億

，佔大市成交９﹒１５％。

港股全日跌７７﹒５１點或０﹒２９％，收報２６３４５﹒０４點，連跌六日，累挫

１６２８點或５﹒８２％。



＊匯控反彈０﹒５％，北水流入４億為全日最多＊



匯控連跌多日後有資金支持，周三輕微反彈０﹒５３％，收報６６﹒６５元，北水全日流入

４﹒１３億，為全日最多北水買盤的個股，過去三日合計淨流入１０﹒９２億；另一重磅股騰訊

獲北水流入９２２５萬，過去三日合計買盤１﹒５５億。

另外，北水分別流入華潤啤酒１﹒０１億；流入招行８６７１萬；流入工行（０１３９８）

５６５３萬，三日合計買盤７﹒２３億。



＊中生製藥急瀉逾１４％，北水沽１﹒５億＊



內地擬實施藥品帶量採購試點，消息重挫醫藥股，藍籌新貴中生製藥（０１１７７）重創

１４﹒３８％，收報７﹒５元，為全日跌幅最大藍籌，北水全日沽１﹒４８億。（ｅｎ）

