《經濟通通訊社１４日專訊》根據媒體引來市場消息人士報道，中國主權財富基金等大型投
資者有意收購海航集團所持有的德意志銀行股份。
報道引述消息人士指，海航計劃出售其持有的全部７﹒６％德銀股份，從而縮減全球資產計
劃。近日與海航集團接洽的潛在買家，包括：中投公司、中信集團、招商局集團及中國光大集團
，同時一些歐洲及美國投資者亦與海航集團接觸。
早前有消息指，中國要求海航集團出售持有的德銀股份，同時出售逾１００億美元（７８０
億港元）資產。（ｊｎ）
14/09/2018 09:04
【海航動向】傳海航集團擬售德銀股份，中投中信招商局光大洽購
《經濟通通訊社１４日專訊》根據媒體引來市場消息人士報道，中國主權財富基金等大型投
資者有意收購海航集團所持有的德意志銀行股份。
報道引述消息人士指，海航計劃出售其持有的全部７﹒６％德銀股份，從而縮減全球資產計
劃。近日與海航集團接洽的潛在買家，包括：中投公司、中信集團、招商局集團及中國光大集團
，同時一些歐洲及美國投資者亦與海航集團接觸。
早前有消息指，中國要求海航集團出售持有的德銀股份，同時出售逾１００億美元（７８０
億港元）資產。（ｊｎ）
|國際動態14/09/2018
英推沒協議脫歐指南 助國民應對
|中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
|FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
|生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
|國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰