《經濟通通訊社１４日專訊》ＷＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８６１９）下周一（１７日）
掛牌，於輝立暗盤交易場最新０﹒２７５元，較招股價０﹒２元高出３７﹒５％，每手１萬股，
不計手續費賺７５０元。該股暗盤開報０﹒２４元。
耀才暗盤交易中心，該股新報０﹒３１元，高招股價５５％。（ｍｗ）
14/09/2018 16:23
【新股上市】ＷＡＣ暗盤現高上市價近四成，每手賺７５０元
《經濟通通訊社１４日專訊》ＷＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８６１９）下周一（１７日）
掛牌，於輝立暗盤交易場最新０﹒２７５元，較招股價０﹒２元高出３７﹒５％，每手１萬股，
不計手續費賺７５０元。該股暗盤開報０﹒２４元。
耀才暗盤交易中心，該股新報０﹒３１元，高招股價５５％。（ｍｗ）
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