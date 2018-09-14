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14/09/2018 08:37

【新興市風暴】土耳其央行大幅加息至２４％，冀推高里拉匯價

　　《經濟通通訊社１４日專訊》土耳其央行將回購利率從１７﹒７５％大幅上調至２４％，試
圖推高本已重創的土耳其里拉，希望能壓低通脹。
　　不過在央行公布議息結果後，土耳其總統埃爾多安批評高利率不利經濟，認為央行應該減息

　　里拉今年以來已經貶值約４０％。在美元上漲的情況下，投資者對土耳其高企的通脹以及當
地企業償還大規模外幣債務的能力感到憂慮，故紛紛大舉拋售里拉，令８月份通脹率從年初的稍
高於１０％的水平飆升至近１８％。（ｍｎ）

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