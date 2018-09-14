【貿易開戰】特朗普否認與中國重啟貿易談判是受國內政治壓力

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，美國沒有與中國達成貿易協議的壓力，

而中國官員表示對美方新一輪談判邀請持歡迎態度。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上批評《華爾街日報》稱他本人受到國內敦促緩和貿易局勢的政治

壓力，而下令財長努欽邀請中方進行談判，特朗普稱這種說法是錯誤的。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛證實白宮已邀請中國官員重啟貿易磋商，據悉努欽向包括國

務院副總理劉鶴在內的中國官員發出邀請，希望未來數周舉行會談。（ｍｎ）

