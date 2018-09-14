【脫歐之後】英倫銀行卡尼：無協議脫歐或令英國樓價下跌三分之一

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電報道，英倫銀行行長卡尼向內閣大臣表示，如果發生無

協議脫歐，英國樓價可能在３年內下跌３５％，而不斷攀升的抵押貸款利率將拖垮樓市。

卡尼今次與內閣大臣的會議，是要規劃英倫銀行對發生無協議脫歐所應對的措施。卡尼警告

，無協議脫歐的衝擊可能跟２００８年金融危機一樣慘烈。（ｍｎ）

