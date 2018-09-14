《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，至少有２０間金融企業正申請在阿
姆斯特丹經營執照，為英國脫歐做準備。
阿姆斯特丹與法蘭克福、巴黎以及都柏林一直在激烈競爭，以吸引來自倫敦的業務。
據悉，除芝加哥的Ｃｂｏｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ與倫敦證交所外，亦有一些小
型的交易公司尋求在阿姆斯特丹成立營運公司。（ｍｎ）
14/09/2018 14:38
【脫歐之後】傳更多金融公司將總部由英國遷往阿姆斯特丹
《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，至少有２０間金融企業正申請在阿
姆斯特丹經營執照，為英國脫歐做準備。
阿姆斯特丹與法蘭克福、巴黎以及都柏林一直在激烈競爭，以吸引來自倫敦的業務。
據悉，除芝加哥的Ｃｂｏｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ與倫敦證交所外，亦有一些小
型的交易公司尋求在阿姆斯特丹成立營運公司。（ｍｎ）
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