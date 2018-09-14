【本港樓市】萊坊：本港樓價第二季升１６％，位列全球第二

《經濟通通訊社１４日專訊》萊坊公布《全球樓價指數》顯示，馬耳他超越香港成為第二季

樓價升幅最大的市場。

根據馬耳他央行數據，第二季樓價按年上升１７％，因當地供應不足，加上經濟強勁推高需

求。

萊坊表示，第二季香港排名第二，樓價升幅為１６％。自２００９年以來，香港曾１０次排

名榜首，但預期本港樓市會於未來數個月因利率上升而降溫。（ｍｎ）

