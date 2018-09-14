【聚焦數據】統計局：８月全國城鎮調查失業率略降至５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，８月份，全國城鎮調查

失業率為５﹒０％，比上月下降０﹒１個百分點，比上年同月下降０﹒１個百分點。３１個大城

市城鎮調查失業率為４﹒９％，比上月下降０﹒１個百分點，與上年同月持平。

