  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2018 10:24

【駐京專電】統計局：８月國民經濟穩中向好，但結構性矛盾仍突出

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局表示，總的來看，８月生產需
求平穩，就業物價穩定，轉型升級持續，質量效益改善，國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好
發展態勢。但也要看到，外部環境更加嚴峻複雜，國內長期積累的結構性矛盾仍然突出。要按照
推動高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，持續擴大有效需求，加大穩就業、穩金融
、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實，合理引導發展預期，確保經濟平穩健康發展。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態14/09/2018
英推沒協議脫歐指南 助國民應對
中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN