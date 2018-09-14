《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局表示，總的來看，８月生產需
求平穩，就業物價穩定，轉型升級持續，質量效益改善，國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好
發展態勢。但也要看到，外部環境更加嚴峻複雜，國內長期積累的結構性矛盾仍然突出。要按照
推動高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，持續擴大有效需求，加大穩就業、穩金融
、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實，合理引導發展預期，確保經濟平穩健康發展。
14/09/2018 10:24
【駐京專電】統計局：８月國民經濟穩中向好，但結構性矛盾仍突出
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局表示，總的來看，８月生產需
求平穩，就業物價穩定，轉型升級持續，質量效益改善，國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好
發展態勢。但也要看到，外部環境更加嚴峻複雜，國內長期積累的結構性矛盾仍然突出。要按照
推動高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，持續擴大有效需求，加大穩就業、穩金融
、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實，合理引導發展預期，確保經濟平穩健康發展。
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