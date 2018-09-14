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14/09/2018 10:52

【駐京專電】統計局：民間債務水平仍然較低，總體風險可控

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表
示，民間債務更多體現為居民部門的債務，這幾年居民購房較多，債務水平確實有所上升，但是
到目前為止整個水平在國際上仍處於比較低的水平，而且這個水平是合理可控的，風險也是絕對
可控的。
　　他表示，對於銀行來講，居民整體資產償還能力風險比較小，居民可以自主進行銀行的償還
，所以不會對整體經濟運行帶來大的影響。

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