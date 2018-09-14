【駐京專電】中證監：加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息採集

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，將發布《關於進一步加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息採集的公告》。該公告內容

主要有三個方面。一是明確會員對客戶的管理責任。二是保障會員能夠得到準確可靠的信息。三

是明確由中國期貨市場監控中心負責接受客戶交易終端信息，並共享給期貨交易所，同時制定配

套技術規範。

