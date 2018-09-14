《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，將發布《關於進一步加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息採集的公告》。該公告內容
主要有三個方面。一是明確會員對客戶的管理責任。二是保障會員能夠得到準確可靠的信息。三
是明確由中國期貨市場監控中心負責接受客戶交易終端信息，並共享給期貨交易所，同時制定配
套技術規範。
14/09/2018 16:50
【駐京專電】中證監：加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息採集
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，將發布《關於進一步加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息採集的公告》。該公告內容
主要有三個方面。一是明確會員對客戶的管理責任。二是保障會員能夠得到準確可靠的信息。三
是明確由中國期貨市場監控中心負責接受客戶交易終端信息，並共享給期貨交易所，同時制定配
套技術規範。
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