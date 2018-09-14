《經濟通通訊社記者林雯婕１４日上海專電》中國航天科技集團與浦發銀行
（滬：６０００００）簽署戰略合作協議，雙方將致力於銀行融資服務、國際業務服務、財務顧
問服務等金融領域的合作，逐步建立「航天科技 浦發銀行」戰略聯盟。
浦發銀行此前出資３００億人幣參與由航天科技集團牽頭發起設立的中央企業國創投資引導
基金，為增強央企科技創新能力、發展壯大新興產業、發揮央企在國家科技創新中的引領作用作
出了積極貢獻。
14/09/2018 11:08
【上海專電】航天科技集團攜浦發銀行探索多領域合作
《經濟通通訊社記者林雯婕１４日上海專電》中國航天科技集團與浦發銀行
（滬：６０００００）簽署戰略合作協議，雙方將致力於銀行融資服務、國際業務服務、財務顧
問服務等金融領域的合作，逐步建立「航天科技 浦發銀行」戰略聯盟。
浦發銀行此前出資３００億人幣參與由航天科技集團牽頭發起設立的中央企業國創投資引導
基金，為增強央企科技創新能力、發展壯大新興產業、發揮央企在國家科技創新中的引領作用作
出了積極貢獻。
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